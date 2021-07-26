Информацию о заморозке пенсий опровергли в российском НПФ

Москва, 26 июля. Генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина сообщила, что пенсии граждан не замораживаются, поскольку накопительная часть переводится в страховую.

Граждане страны ежегодно получают различную информацию, что правительство в очередной раз замораживает пенсии. Однако подобные сведения не считаются достоверными. По словам Касиной, накопительная часть автоматически переводится в страховую, передает URA.RU.

Согласно представленным данным, накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах формируют 37 млн человек. Денежная выплата была заморожена в 2014 году. Глава государства Владимир Путин в прошлом году подписал закон, продлевающий мораторий до конца 2023 года.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский ранее сообщил, что несколько ведомств будут работать над вопросом включения индексации выплат работающим пожилым гражданам в бюджет будущего года. По его словам, в подобной теме важно руководствоваться адресностью.