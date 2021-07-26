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Пушков осудил позирующих на фоне снесенного памятника украинских нацистов
Политика
Пушков осудил позирующих на фоне снесенного памятника украинских нацистов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Праворадикалы на Украине не помнят собственную историю и способны сражаться только с народной памятью, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Поводом для высказывания Пушкова стала новость об очередном сносе памятника советским воинам-освободителям во Львове. Сенатор осудил действия украинских властей и националистов, устроивших у памятника фотосессию. Их бы не было на свете без подвига воинов Красной армии, сокрушается Пушков.

«Посмотрите, как гордо позируют на фоне разрушенного памятника молодые «герои», которых, скорее всего, не было бы на свете, не освободи мы Львов. Эти борцы с памятниками, что львовские, что варшавские, одинаковы: готовы только с памятью подлинных героев сражаться», — написал Пушков в личном Telegram-канале.

Читатели блога сенатора поддержали его высказывание и осудили поведение юных националистов. Как отметили многие из них, уничтожение исторической памяти приведет к искажению народного сознания и, в конечном итоге — утрате украинцами собственной идентичности.

«Это «биозомби» с внедренной в них русофобской программой», — сетует подписчик.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего...» — уверен другой пользователь.

Монумент славы воинам Красной армии был возведен во Львове в 1970 году. После демонтажа памятник перенесли в музей.

Ранее российский сенатор высказался о возможностях украинской ГТС. Он признался, что оторопел от «газовых фантазий» Украины.

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