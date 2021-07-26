Полковник ФСИН объяснил на пальцах, что ждет в психбольнице «шамана» Габышева

Лечение в психиатрической больнице социально опасного «якутского шамана», который бесновался и провоцировал народ, может затянуться на долгие годы. Об этом ФАН рассказал полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко.

Ранее стало известно, что Якутский городской суд назначил принудительные меры медицинского характера Александру Габышеву, который именовал себя «шаманом». В 2020 году в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого он ранил самодельным мечом сотрудника Росгвардии.

Ветеран ФСИН Василий Макеенко подробно рассказал, что представляют собой закрытые психбольницы.

«Психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением, к принудительному лечению в которой приговорили неадекватного товарища, называвшего себя «шаманом», — это специальный вид медицинского заведения. В нем проходят лечение преступники, пребывающие в невменяемом состоянии либо потерявшие рассудок, уже отбывая наказание в местах лишения свободы», — пояснил эксперт.

Полковник ФСИН уточнил, что если бы Габышева после его нападения с тесаком на бойца Росгвардии, при исполнении правоохранителем служебных обязанностей, признали вменяемым, то согласно статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») его могли лишить свободы на срок до 10 лет.

«При определении степени вины преступника суд изучает четыре составляющих его поступка: объективную сторону преступления, субъективную сторону, а также субъект и объект преступления. Если какой-то составляющей нет, то действия обвиняемого квалифицируются как преступное деяние (в отличие от преступления. — Прим. ФАН), и он не несет ответственности за то, что сделал. В данном случае отсутствует субъективная сторона. Габышев признан психически больным: он не отдавал себе отчета в том, что делает», — уточнил офицер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Макеенко заметил, что решение о невменяемости обвиняемого выносит комиссия квалифицированных экспертов, которую обмануть крайне трудно.

«Если обвиняемый не мог осознавать последствий того, что он делает, его отправляют на принудительное лечение. Врачи будут держать его столько, сколько сочтут нужным. Если прописанное лечение не даст результатов, то пребывание опасного пациента в больнице превращается в фактически пожизненное», — добавил собеседник ФАН.

Ветеран пенитенциарной системы подчеркнул, что в подобных специальных заведениях на территории России поддерживаются хорошие условия: больных действительно лечат и хорошо кормят.

«Обстановка в специальной психиатрической клинике достаточно спокойная. Если пациент ведет себя тихо, он может находиться в палате с двумя-тремя другими больными. Если буйствует, его переводят в «одиночку»: согласно внутренним инструкциям, такого жестко фиксируют и колют успокоительное, чтобы он не причинил вреда себе или кому-то еще. При положительной динамике больного возвращают в общую палату», — сообщил полковник.

Макеенко заметил, что внутри подобной больницы охрану осуществляют врачи и санитары, а снаружи контроль обеспечивают сотрудники ФСИН. Больница начинена современной охранной аппаратурой, наружный периметр обнесен «колючкой» и вышками. Но огнестрельного оружия постовые не используют, так как имеют дело с больными людьми.

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«По сравнению с Европой в наших психиатрических спецбольницах условия более чем гуманные. В «цивилизованных странах» нет больниц со строгим наблюдением, там опасных больных просто помещают в тюремную камеру-одиночку, в психбольницах для них места нет. Муниципальные системы здравоохранения там не позволяют обществу такой роскоши, как спецклиника», — подчеркнул ветеран ФСИН.

Василий Макеенко подчеркнул, что в России граждане, имеющие проблемы с психикой, но не представляющие опасности для общества, лечатся в обычных клиниках, в то время как совершивших преступное деяние помещают под интенсивное наблюдение для их же блага, чтобы исключить рецидив.

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