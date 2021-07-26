Продавщица интим-бутика дала грабителю отпор с помощью секс-игрушки

Новокузнецк, 26 июля. Сотрудница магазина для взрослых отбилась от грабителя при помощи секс-игрушки. Перепуганный злоумышленник покинул торговый зал.

Девушка готовилась к закрытию торговой точки, когда в помещение ворвался неизвестный мужчина. Он намеревался отобрать выручку, однако продавщица не растерялась — она схватила большую резиновую игрушку, лежавшую возле кассы, и начала бить вора, пока он не оказался за дверью, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Момент неудачного ограбления попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина бросился прочь, поскользнувшись на кафельном покрытии.

Еще одно нападение на секс-шоп произошло в Москве. Утром двое вооруженных злоумышленников вломились в магазин и украли 5 тысяч рублей.