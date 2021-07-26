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Российский рынок акций открылся сокращением биржевых индексов
Экономика
Российский рынок акций открылся сокращением биржевых индексов
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 26 июля. Индекс Московской биржи в начале торгов потерял 0,28% и достиг 3 724,2 пункта. Индекс РТС в это время снизился на 0,72%, до 1 584,31 пункта.

К 10:20 по московскому времени индекс Мосбиржи опускался до 3 726,28 пункта (-0,22%). Индекс РТС терял 0,64% и находился на отметке 1 585,68 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 1,05%, до 73,32 доллара за баррель. Нефть сорта WTI при этом дешевеет на 1,32% и торгуется на уровне 71,12 доллара за баррель.

Биржевые курсы иностранных валют на старте торговой сессии выросли к рублю. Доллар подорожал на 4 копейки, до 73,8 рубля, а евро — на 19,75 копейки, до 86,9975 рубля.

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