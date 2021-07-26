Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 18:04
18:03
Весь мир
Саудовские спецслужбы используют детей сбежавшего диссидента для оказания давления на него
18:02
Общество
Белгородский фестиваль получил номинацию в проекте National Geographic
18:02
Происшествия
Диджей-бисексуал соблазнял мальчиков и девочек в Воркуте
18:01
Экономика
Рост ипотеки на российском рынке ускорился в июне до 3%
18:00
Технологии
Модуль «Пирс» после отстыковки от МКС приземлился на «Кладбище космических кораблей»
18:00
Общество
Новый фруктовый центр с мощностью 5000 тонн яблок в год строят в Ростовской области
18:00
Весь мир
Массовые убийства вместо «войны с красным террором»: Колумбия судит своих военных преступников
18:00
Политика
Политолог Межевич объяснил, зачем Белоруссия закупает вакцину в Китае
17:56
Спорт
Владимир Путин поздравил россиян с золотом Олимпийских игр в Токио
17:56
Весь мир
Во Франции 19-летний юноша лишился глаза после выстрела полицейского
Все новости

В Томске медработница уничтожала вакцину от коронавируса

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:39
Происшествия
В Томске медработница уничтожала вакцину от коронавируса
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Томск, 26 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы одной из медицинских организаций регионального центра.

Как утверждает следствие, женщина в июне и июле этого года составляла поддельные документы о вакцинации от коронавируса и уничтожала препарат для прививки.

«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», — отмечается в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

По факту уничтожения вакцины правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Количество уничтоженных доз пока неизвестно.

Ранее РИАМО сообщало о почти 2,7 миллиона человек, привившихся от коронавируса на территории Московской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Томске медработница уничтожала вакцину от коронавируса
вакцина коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru