В Томске медработница уничтожала вакцину от коронавируса

Томск, 26 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы одной из медицинских организаций регионального центра.

Как утверждает следствие, женщина в июне и июле этого года составляла поддельные документы о вакцинации от коронавируса и уничтожала препарат для прививки.

«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», — отмечается в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

По факту уничтожения вакцины правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Количество уничтоженных доз пока неизвестно.

Ранее РИАМО сообщало о почти 2,7 миллиона человек, привившихся от коронавируса на территории Московской области.