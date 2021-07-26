В Минобороны РФ назвали сроки спуска на воду атомной подлодки «Красноярск»

Москва, 26 июля. Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885 «Ясень» будет спущена на воду 30 июля в Северодвинске, сообщили в Министерстве обороны России.

Церемония состоится на предприятии «Севмаш» под руководством главкома Военно-морского флота РФ адмирала Николая Евменова, добавили в военном ведомстве. На данный момент завершаются подготовительные мероприятия.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов». Событие произошло в Санкт-Петербурге в День ВМФ РФ.