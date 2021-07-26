Решение по матчу «Крыльев Советов» со «Спартаком» будет принято «на флажке»

Самара, 26 июля. Губернатор Дмитрий Азаров оценил вероятность допуска болельщиков на матч 2-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и столичным «Спартаком». Игра намечена на 20 часов 30 июля.

На матч 1-го тура с «Ахматом» в Самаре было допущено всего 500 человек, включая участников игры. По мнению главы региона, есть предпосылки, что поединок со «Спартаком» пройдет при большем стечении зрителей. Окончательное решение будет зависеть от темпов вакцинации и от статистики заболеваемости COVID-19 в Самарской области.

«Решение по допуску болельщиков на стадион будем принимать «на флажке». Мы будем каждый день считать количество людей, которые заболевают. Решение будет принято в самые последние дни», — заявил глава региона.

Ранее ФАН сообщал о перепалке, произошедшей после финального свистка матча «Крыльев Советов» с «Ахматом». Главный тренер гостей Андрей Талалаев повздорил с одним из болельщиков.