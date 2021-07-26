Капитан сборной России по волейболу рассказал, за счет чего удалось победить США

Мужская сборная России по волейболу успешно начала олимпийский турнир. Во втором матче группового этапа российские волейболисты одержали победу над одним из фаворитов турнира — командой США. Матч получился очень упорным. Наши игроки, победив в двух первых партиях, уступили сопернику третий сет. В четвертой партии российские волейболисты проигрывали США четыре очка практически в концовке сета, смогли показать характер и переломить ход сета. Таким образом, сборная ОКР одержала победу над американцами со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Впечатлениями от победы над сборной США (3:1) в рамках группового турнира Олимпиады в комментарии ФАН поделился капитан российской команды, связующий Игорь Кобзарь.

Кобзарь признался, что результат первого матча сборной США на Олимпиаде, которая разгромила команду Франции, стал для нашей сборной сюрпризом.

«Победа сборной США над французами получилась очень уверенной. Американцы буквально «убили» соперников, не оставили им ни малейших шансов. А ведь команда Франции — тоже очень высокого уровня. Конечно, эта демонстрация силы не могла нас не насторожить, плюс это дало нам дополнительную мотивацию», — сказал он.

Капитан сборной России отметил, что американцы сегодня во встрече против россиян выглядели не так хорошо, как в стартовой матче группового этапа.

«Американцы выглядели иначе, чем в игре с французами. Соперники сегодня не слишком агрессивно подавали. Плюс нам удалось снизить их эффективность в атаке. В любом случае матч был для нас нелегким. Очень рад, что удалось одержать важную победу», — отметил связующий.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Также волейболист рассказал, за счет каких компонентов российские волейболисты сумели переломить ход партий именно в их концовках.

«В первой партии мы почти все время вели в счете. И в концовке благодаря эйсу Вити Полетаеву получили два очка преимущества. Чтобы выиграть партию, достаточно было реализовать сетбол на съеме. Нам удалось это сделать. Конечно, в таких розыгрышах, когда на кону судьба сета, ты действуешь с максимальной концентрацией. Цена любого твоего действия, положительного или отрицательного, очень высока. Во второй и четвертой партии уже нам приходилось выступать в роли догоняющих. Российской команде на характере удавалось переламывать ход неудачно складывавшихся сетов. Два главных фактора, предопределивших успех сборной России в концовках: во-первых, наша самоотверженная игра, а во-вторых — не самые удачные действия соперников», — объяснил спортсмен.

Ранее главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо рассказал, как победить бразильцев на Олимпийских играх. Специалист уверен, что на Олимпиаде в Токио будут побеждать те, кто окажется сильнее именно в концовках.