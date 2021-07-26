Сергей Карнаухов назвал долгожданной блокировку сайтов команды Навального

Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сегодня, 25 июля, сайт осужденного оппозиционера Алексея Навального, а также ряд интернет-ресурсов его ближайших соратников: Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Сергей Карнаухов назвал это важным и долгожданным решением, которое предотвратит распространение структурами блогера, признанных экстремистскими по решению Мосгорсуда, антироссийской повестки.

«Блокировка информационных ресурсов экстремистских организаций, безусловно, является долгожданной. Это максимально справедливое решение», — отметил эксперт.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала доступ к сайту Navalny.сom по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 15 июля 2021 года. Основанием является статья 15.3 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.0702021) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Prt Scr rkn.gov.ru / Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Также в социальных сетях ближайшие соратники оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, заявили о последовавшей за этим блокировке целого ряда ресурсов, в том числе cайтов «Свободу Навальному» и «Альянса врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Действия РКН затронули и персональные сайты экс-главы сети штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК3 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Леонида Волкова, координатора московского штаба Олега Степанова и бывшего юриста фонда Любови Соболь.

В перечисленных выше сайтах содержалась информация, дестабилизирующая обстановку в России и побуждающая пользователей Сети к незаконной деятельности. Так, через «Свободу Навальному» команда оппозиционера долгое время призывала немногочисленных сторонников выходить на незаконные уличные акции в поддержку якобы умирающего в тюрьме Навального. Ключевым триггером в данном случае являлись новости об «ухудшении состояния здоровья» основателя ФБК, к которому будто бы не допускают медицинских специалистов. Впоследствии выяснилось, что оппозиционер находился под постоянным наблюдением врачей, а за счет вбросов его окружение пыталось дестабилизировать общественно-политическую обстановку в нашей стране.

Что же касается сайтов Соболь и Степанова, они использовались владельцами по большей части для наживы, привлекающей доверчивых соотечественников. Столичная активистка и экс-координатор московского штаба Навального проводили посредством данных площадок сбор средств на свои фейковые избирательные кампании, несмотря на то, что, в соответствии с действующим законодательством, они не имеют права выдвигаться в качестве кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Их прежняя деятельность была непосредственно связана со структурами осужденного оппозиционера, признанными Мосгорсудом экстремистскими организациями.

Интернет-ресурс Волкова фактически является площадкой для дискредитации российских властей. Сбежавший в Литву оппозиционер публиковал там недостоверную информацию, в том числе о заболеваемости COVID-19, чтобы спровоцировать недовольство в обществе и подтолкнуть сторонников к беспорядкам. Попавшие под блокировку РКН сайты штабов Навального использовались либералами, большая часть которых сейчас скрывается от правосудия за границей, преимущественно для подогревания протестных настроений.

В свою очередь ресурс «Альянса врачей», главой которого является соратница Навального Анастасия Васильева, занимался дискредитацией российской системы здравоохранения. Помимо прочего, данная площадка на протяжении долгого времени вводила в заблуждение россиян, подвергая их жизни и здоровье опасности в период пандемии, а также подрывала доверие граждан к отечественной вакцине «Спутник V». Другие заблокированные Роскомнадзором сайты, такие как roszkh.ru и rosyama.ru, являются первыми проектами блогера, впоследствии влившимися в медийную структуру ФБК.

В беседе с сотрудником Федерального агентства новостей доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов приветствовал блокировку целого ряда оппозиционных ресурсов, распространявших запрещенную информацию и призывавших к смене действующей власти, в том числе насильственным путем. Он считает важным перекрытие Роскомнадзором возможностей провокаторов из команды Навального для дальнейших атак на Россию, срежиссированных зарубежными кураторами либералов.

«Результирующей стадией реализации законодательства по противодействию экстремизму и иностранным агентам выступает блокирование информационных ресурсов, с использованием которых осуществляется координация деятельности ячеек, консолидация протестного электората, информационные атаки на конституционный строй Российской Федерации», — заявил собеседник.

Кроме того, политолог считает необходимым фактором в вопросе противодействия подобным угрозам оперативность пресечения российским регулятором работы запрещенных информационных ресурсов. Он рекомендовал проанализировать обстоятельства, которые препятствуют реализации требований компетентных органов Российской Федерации, чтобы повысить эффективность работы.

По словам эксперта, Роскомнадзор обязательно должен пресечь работу сайта «Умного голосования», который все еще функционирует и при этом использует персональные данные многих россиян без их ведома.

«Мне на почтовый ящик постоянно приходит уведомление с сайта «Умного голосования». Я никогда не подписывался на этот ресурс. Это означает, что он мошеннический и собирает персональные данные, вовлекая невинных людей в экстремистскую деятельность. Его нужно немедленно блокировать. Почему Генпрокуратура с этим тянет — непонятно», — подытожил Сергей Карнаухов.

Ранее ФАН сообщал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил блокировать сайты с запрещенным контентом в течении одного-двух часов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.