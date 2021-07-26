Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции

Тунис, 26 июля. Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку главу оборонного ведомства, а также исполняющего обязанности министра юстиции страны.

Решение было принято на фоне напряженности в республике. Ранее по стране пронеслись протесты с требованием отставки парламента. Также граждане требовали привлечь к ответственности тех, кто виновен в ухудшении социально-экономической обстановки в стране.

В этой связи накануне Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней. Кроме того, он лишил депутатов неприкосновенности.