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Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:25
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
flickr.com  /  Keith Roper

Тунис, 26 июля. Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку главу оборонного ведомства, а также исполняющего обязанности министра юстиции страны.

Решение было принято на фоне напряженности в республике. Ранее по стране пронеслись протесты с требованием отставки парламента. Также граждане требовали привлечь к ответственности тех, кто виновен в ухудшении социально-экономической обстановки в стране.

В этой связи накануне Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней. Кроме того, он лишил депутатов неприкосновенности.

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