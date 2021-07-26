Нетрезвые злоумышленники избили полицейского на территории монастыря в Старой Ладоге

Санкт-Петербург, 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Волховского района, которые напали на правоохранителя в Старой Ладоге.

Полицейский осуществлял охрану общественного порядка на территории Никольского мужского монастыря. В какой-то момент он заметил двух мужчин и женщину, которые распивали алкогольные напитки. Правоохранитель сделал нарушителям замечание, после чего они набросились на него с кулаками.

Некоторые СМИ писали, что участниками потасовки были люди из крестного хода. Однако источник ФАН в правоохранительных органах опроверг эту информацию. Сейчас избившие полицейского граждане находятся в отделении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.