Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 16:34
16:33
Общество
ФАН выяснил, что могут означать изменения в состоянии здоровья певицы Максим
16:33
Происшествия
Пожар охватил корпус строящегося апарт-отеля в Петербурге
16:33
Происшествия
Поезд раздавил мальчика-велосипедиста на глазах его друга в Кемеровской области
16:30
Происшествия
Правоохранители нашли еще один особняк главы ГИБДД Ставрополья
16:27
Политика
Блогер Шарий пожаловался на зашкаливающую русофобию в европейской прессе
16:25
Общество
Вице-премьер Крыма Кабанов объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму
16:24
Наука
Ученые выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества
16:22
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
16:17
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
16:17
Происшествия
Труп иностранца обнаружили на крыше электропоезда в Москве
Все новости

Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей
Экономика
Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 26 июля. Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова объяснила в беседе с журналистами, как россиянам получить детские выплаты.

Речь идет о пособиях родителям-одиночкам. Они выдаются на детей от 8 до 17 лет, если доход семьи не превышает уровень прожиточного минимума на человека. Также россияне могут рассчитывать на пособия на детей до трех лет, если доход в семье менее двух прожиточных минимумов на одного человека.

«Также положены пособия на детей от 3 до 7 лет включительно, если доход в семье менее прожиточного минимума на человека», — поясняет эксперт Общественной Службе Новостей.

При этом при получении выплаты родители не должны предоставлять справку своем предыдущем доходе, добавила Тополева-Солдунова. Пособия жители России могут оформить с помощью портала «Госуслуги».

В августе этого года россиян ждут новые выплаты от государства. Речь идет о пособиях, которые выдаются на детей школьного возраста. Сумма начислений составит 10 000 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей
дети родители выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru