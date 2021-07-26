Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей

Москва, 26 июля. Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова объяснила в беседе с журналистами, как россиянам получить детские выплаты.

Речь идет о пособиях родителям-одиночкам. Они выдаются на детей от 8 до 17 лет, если доход семьи не превышает уровень прожиточного минимума на человека. Также россияне могут рассчитывать на пособия на детей до трех лет, если доход в семье менее двух прожиточных минимумов на одного человека.

«Также положены пособия на детей от 3 до 7 лет включительно, если доход в семье менее прожиточного минимума на человека», — поясняет эксперт Общественной Службе Новостей.

При этом при получении выплаты родители не должны предоставлять справку своем предыдущем доходе, добавила Тополева-Солдунова. Пособия жители России могут оформить с помощью портала «Госуслуги».

В августе этого года россиян ждут новые выплаты от государства. Речь идет о пособиях, которые выдаются на детей школьного возраста. Сумма начислений составит 10 000 рублей.