Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 16:34
16:33
Общество
ФАН выяснил, что могут означать изменения в состоянии здоровья певицы Максим
16:33
Происшествия
Пожар охватил корпус строящегося апарт-отеля в Петербурге
16:33
Происшествия
Поезд раздавил мальчика-велосипедиста на глазах его друга в Кемеровской области
16:30
Происшествия
Правоохранители нашли еще один особняк главы ГИБДД Ставрополья
16:27
Политика
Блогер Шарий пожаловался на зашкаливающую русофобию в европейской прессе
16:25
Общество
Вице-премьер Крыма Кабанов объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму
16:24
Наука
Ученые выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества
16:22
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
16:17
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
16:17
Происшествия
Труп иностранца обнаружили на крыше электропоезда в Москве
Все новости

Банк России повысил ставку по льготным кредитам малому бизнесу
Экономика
Банк России повысил ставку по льготным кредитам малому бизнесу
pixabay.com

Москва, 26 июля. Центробанк РФ привязал ставку льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) к ключевой. В связи с этим стоимость средств для банков на кредитование МСБ станет выше.

С 23 марта 2020 года ставка оформления средств кредитным организациям в рамках программы составляла 4% годовых. Однако теперь она будет устанавливаться как размер ключевой ставки минус 1,5%.

На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ равняется 6,5%. Таким образом, по выданным с 26 июля 2021 года льготным кредитам будет приниматься ставка на уровне 5%.

Указанный регламент расчета процентной ставки и прочие параметры в дальнейшем могут корректироваться на фоне прогнозируемой финансовой ситуации в стране, отметил регулятор.

Новых решений о поддержке малых и средних предприятий (МСП) в связи с пандемией Кремль не принимал. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банк России повысил ставку по льготным кредитам малому бизнесу
банк россии ставка кредиты малый бизнес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru