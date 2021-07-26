Банк России повысил ставку по льготным кредитам малому бизнесу

Москва, 26 июля. Центробанк РФ привязал ставку льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) к ключевой. В связи с этим стоимость средств для банков на кредитование МСБ станет выше.

С 23 марта 2020 года ставка оформления средств кредитным организациям в рамках программы составляла 4% годовых. Однако теперь она будет устанавливаться как размер ключевой ставки минус 1,5%.

На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ равняется 6,5%. Таким образом, по выданным с 26 июля 2021 года льготным кредитам будет приниматься ставка на уровне 5%.

Указанный регламент расчета процентной ставки и прочие параметры в дальнейшем могут корректироваться на фоне прогнозируемой финансовой ситуации в стране, отметил регулятор.

Новых решений о поддержке малых и средних предприятий (МСП) в связи с пандемией Кремль не принимал. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.