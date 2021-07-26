Аксенов объяснил, почему вице-премьер Крыма отказался баллотироваться в Госдуму

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение вице-премьера республики Евгений Кабанов снять свою кандидатуру с выборов в Госдуму, которые назначены на 19 сентября.

В своем Facebook Аксенов написал, что считает решение Кабанова по выборам в ГД правильным.

«В правительстве республики Евгений Константинович отвечает за реализацию ФЦП, это очень сложный и ответственный участок. Такая работа требует максимальной сосредоточенности. Он продолжит трудиться на этом участке», — сообщил глава Крыма.

Заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в Госдуму Кабанов сделал 26 июля. Главной причиной он назвал продолжение работы в рамках реализации федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя.

«Я увидел главное: благодаря той работе, которой мы с большой командой занимаемся в рамках реализации федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя, наш Крым преображается! При этом крайне важным является успешное завершение всех мероприятий этой программы. Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным <...> Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП», — заявил вице-премьер.

Ранее ФАН сообщал, что бывший чиновник из Крыма ближайшие несколько лет проведет за решеткой из-за незаконной продажи земли рядом с мысом Меганом. Такое решение вынес районный суд.