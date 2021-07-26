Вирусолог, футуролог и военный аналитик оценили прочность «Санитарного щита» России

Проект «Санитарный щит» по созданию лабораторий для изучения новых вирусов и пунктов экспресс-диагностики на границах России будет востребован не только в условиях пандемии COVID-19, но и в будущие десятилетия. Такое мнение высказали опрошенные ФАН эксперты. По мнению большинства из них, нашей стране придется научиться жить в условиях постоянных биологических угроз.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова рассказала о деталях проекта «Санитарный щит». Он предполагает создание к 2030 году 36 современных лабораторий по изучению новых появляющихся вирусов и оснащение 240 пунктов пропуска через границу для оперативного выявления угроз.

Федеральное агентство новостей /

Сканируют воздух в режиме реального времени

Озвученные Голиковой мероприятия в рамках этого проекта могут быть эффективны не только против возбудителей COVID-19, но и в отношении любых типов вирусов. Об этом в интервью ФАН рассказал профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Все зависит более не от природы или структуры вирусов, а от актуальности их раннего выявления. Тест системы можно разработать на любой вирус, если нужно», — отметил вирусолог.

Аграновский подчеркнул важность реализации проекта в нынешних условиях. Он отметил, что создание и запуск инфраструктуры «Санитарного щита» позволит эффективно противостоять не только новым вирусам, но и постоянно появляющимся штаммам, например все того же коронавируса нового типа.

«Это безусловно актуальная задача, и эпидемия коронавируса подтолкнула такие исследования и разработки. Новые штаммы SARS CoV-2 можно выявлять экспресс-тестами, например ПЦР со специально подобранными условиями и реагентами», — добавил профессор.

При этом для реализации проекта не потребуется масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, считает специалист в области приборостроения для экологической, биологической и транспортной безопасности и сотрудник кафедры физики микро- и наносистем Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Геннадий Котковский. По его словам, уже сегодня у России есть все необходимые технологические ресурсы, чтобы запустить «Санитарный щит».

«Есть линейка (оборудования. — Прим. ФАН), которая была сделана в рамках отдельной федеральной целевой программы. Тогда были разработаны сигнализаторы, представляющие собой проточные аэрозоли (они прямо в режиме реального времени сканируют воздух и ловят), а также аэрозольные пробоотборники, которые делают забор для анализа в случае необходимости. И есть технологии для вынесения окончательного вердикта на основе ПЦР либо иммуноферментной диагностики», — пояснил Котковский.

Он признал, что даже такие решения не смогут исключить возможные угрозы биологической безопасности России на все 100 процентов, но позволят существенно снизить риск их распространения.

«Если сделать сам анализ в виде ступенчатого такого контроля: скрининг, потом рассмотрение, скажем так, подозрительных случаев, с подробным контролем начиная от первых сигнализаторов до окончательных результатов ПЦР-исследования, то это, конечно, позволит обеспечить защиту от таких угроз», — добавил Котковский.

Новостное агентство «Харьков» /

«Риск биологических угроз будет возрастать»

По словам первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, пандемия коронавирусной инфекции вывела вопросы защиты от вирусов из разряда санитарно-эпидемиологических на уровень проблем общенациональной безопасности и защиты от глобальных биологических угроз. Он привел в пример озвученные президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом идеи сокращения количества живущих на Земле людей.

«Одним из способов решения задачи по сокращению численности населения наряду с традиционными войнами, искусственным голодом и другими является развязывание биологической войны. Этих взглядов придерживаются мировые элиты», — выразил свою точку зрения Сивков.

Эксперт отметил, что в реализации подобных подходов заинтересованы и конкретные государства, прежде всего Соединенные Штаты.

«США имеют биологические лаборатории по всему миру и занимаются разработкой биологического оружия, что бы они там ни говорили и какими бы ширмами ни прикрывались. Поэтому риск биологических угроз будет постоянно нарастать, и в этих условиях принятие таких мер жизненно необходимо», — добавил военный эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что достаточно эффективная система обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности существовала в СССР. По его мнению, реализация проекта «Санитарный щит» позволит восстановит утраченные советские наработки и сформировать эффективную систему противодействия возможным угрозам национальной безопасности.

Федеральное агентство новостей /

«Они должны быть в космосе»

Член Российского философского общества РАН, участник Ассоциации футурологов Александр Кононов убежден, что постоянно возникающие биологические риски — это новая реальность, в которой всему миру предстоит жить в будущем.

«Это угроза себя показала во время нынешней пандемии. Бесспорно, она больше никуда не денется: нужно постоянно развивать систему контроля, создавать подобные лаборатории», — отметил Кононов.

Он подчеркнул, что при формировании «Санитарного щита» важно учесть прошлые ошибки. В перспективе лаборатории по изучению вирусов, разработки тест-систем и вакцин против них должны находиться исключительно в космическом пространстве.

«В идеале все лаборатории, которые работают с чем-то опасным, с вирусами в том числе, должны находиться в космосе. На Земле их вообще не должно быть, а в космосе будет легче их контролировать, — поделился своей идеей футуролог.

Он предложил взять на вооружение идеи писателей-фантастов, которые в своих произведениях размещают подобные исследовательские центры на островах или в других изолированных местах.

«Но, как мы видим, это только фантасты хорошо описывают, что лаборатории с опасными опытами, откуда может сбежать опасный вирус или произойти другая нештатная ситуация, изолируются таким образом, — отметил Кононов. — А в жизни это не так: мы видим примеры абсолютно бездумного расположения лабораторий в крупных городах. Они создаются зачастую в крупнейших густонаселенных мегаполисах с несколькими миллионами человек. Эта практика должна быть прекращена».

Поручение создать «Санитарный щит» для защиты страны от эпидемиологических потрясений озвучил 21 апреля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава государства тогда отметил, что наша страна должна быть готова разрабатывать тест-системы для выявления вирусов в течение четырех дней, а вакцин — в течение четырех месяцев.

19 июля на совещании с президентом заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о готовности этого проекта, на реализацию которого потребуется порядка 30 миллиардов рублей. Его результатом, по словам вице-премьера, должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в Россию и развития пандемий.