Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны составил более 1 млрд рублей

Москва, 26 июля. Прокурор рассказал об ущербе от действий бывших сотрудников Минобороны, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей. По его словам, он превысил 1 миллиарда рублей.

Обвиняемые, превысившие полномочия, своими действиями причинили особый ущерб государству. Злоумышленники действовали с февраля 2014-го по апрель 2017 года, добавил гособвинитель.

Александр Борувков, как указало следствие в обвинительном заключении, был сообщником фигурантов и тоже служил в Минобороны. Он признал вину в преступлении. Чиновнику вынесли приговор, согласно которому ближайшие 6,5 года он проведет в колонии строгого режима.