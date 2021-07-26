Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 16:34
16:30
Происшествия
Правоохранители нашли еще один особняк главы ГИБДД Ставрополья
16:27
Политика
Блогер Шарий пожаловался на зашкаливающую русофобию в европейской прессе
16:25
Общество
Вице-премьер Крыма Кабанов объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму
16:24
Наука
Ученые выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества
16:22
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
16:17
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
16:17
Происшествия
Труп иностранца обнаружили на крыше электропоезда в Москве
16:15
Происшествия
Нетрезвые злоумышленники избили полицейского на территории монастыря в Старой Ладоге
16:13
Экономика
Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей
16:12
Общество
Вирусолог, футуролог и военный аналитик оценили прочность «Санитарного щита» России
Все новости

Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны составил более 1 млрд рублей

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:18
Происшествия
Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны составил более 1 млрд рублей
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Москва, 26 июля. Прокурор рассказал об ущербе от действий бывших сотрудников Минобороны, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей. По его словам, он превысил 1 миллиарда рублей.

Обвиняемые, превысившие полномочия, своими действиями причинили особый ущерб государству. Злоумышленники действовали с февраля 2014-го по апрель 2017 года, добавил гособвинитель.

Александр Борувков, как указало следствие в обвинительном заключении, был сообщником фигурантов и тоже служил в Минобороны. Он признал вину в преступлении. Чиновнику вынесли приговор, согласно которому ближайшие 6,5 года он проведет в колонии строгого режима.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны составил более 1 млрд рублей
минобороны суд взятка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru