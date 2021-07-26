Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам, связанным с Навальным

Москва, 26 июля. Доступ к ресурсам, связанным с осужденным российским блогером Алексеем Навальным, заблокирован Роскомнадзором.

Так, в список блокировки внесены сайты ФБК1, ФЗПГ и движения «Штабы Навального»2 (все перечисленные — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов; экстремистские организации, запрещенные в России). Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, интернет-ресурсы, связанные с организациями Навального, используются для «пропаганды запрещенной экстремистской деятельности».

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального. В данный момент у россиян нет к нему доступа. При попытке зайти на сайт блогера выдается ошибка. В сообщении РКН отмечается, что доступ ограничен на основании федерального закона.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.