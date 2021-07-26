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Екатерина Стриженова запечатлелась в саду в оверсайз-платье и показала цветы
Общество
Екатерина Стриженова запечатлелась в саду в оверсайз-платье и показала цветы
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 26 июля. Известная российская телеведущая Екатерина Стриженова долгое время работает на телевидении. Не забывает она и о карьере актрисы, то и дело выходя на сцену театра. Но как и любому человеку творческого полета, таким людям просто необходимо хорошо отдыхать.

Ведущая часто выбирается с любимым супругом Александром в загородное поместье, откуда они отправляются на прогулку в лес. Последнее время женщина любит демонстрировать свои наряды. В некоторых она даже выходит в эфир. В свои 53 года она является обладательницей стройной фигуры, поэтому не стесняется носить юбки-футляры и силуэтные платья.

Накануне Екатерина Стриженова вновь провела выходные в своем загородном доме. На личной странице в Instagram она поделилась кадрами, на которых покрасовалась в саду.

На снимках можно увидеть телезвезду в белоснежном платье в полоску. Наряд оверсайз скрыл ее фигуру, но загар был подчеркнут идеально. Также Стриженова показала распустившиеся в саду цветы. Яркие бутоны с крупными лепестками она продемонстрировала подписчикам.

«Мамины ромашки», — подписала публикацию женщина.

Подписчики звезды были впечатлены не только растениями, но и внешним видом телеведущей. По мнению большинства, образ заметно ее омолодил.

«Катюша, вы само очарование, как и эти ромашки»; «Хороша и разносортная»; «Екатерина! Какие у вас всегда теплые фото»; «Катя, вы такая обворожительная, мне кажется, потому, что вы очень светлый человек»; «Прям помолодели на 20 лет»; «Любуюсь ее женственностью и выдержкой», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, как сейчас живет телеведущий Андрей Норкин после смерти супруги Юлии.

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