Привитые от коронавируса россияне могут посещать Венгрию с 27 июля

Будапешт, 26 июля. Власти Венгрии с 27 июля разрешают въезд в страну привитым от коронавирусной инфекции россиянам.

Вакцинированным также не придется сдавать дополнительные тесты на COVID-19. Об этом заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сижьярто.

По его словам, такое решение местные чиновники пришли, учитывая принципы взаимности. Так, граждане Венгрии смогут прилетать в Россию по факту предъявления ПЦР-теста. При этом Сижьярто пока не уточнил, будет ли учитываться вакцинация российскими препаратами.

В Роспотребнадзоре ранее обновили правила для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Теперь необходимо заполнять на сайте госуслуг анкету прибывающего в страну.