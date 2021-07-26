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Привитые от коронавируса россияне могут посещать Венгрию с 27 июля

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:15
Общество
Привитые от коронавируса россияне могут посещать Венгрию с 27 июля
pixabay.com

Будапешт, 26 июля. Власти Венгрии с 27 июля разрешают въезд в страну привитым от коронавирусной инфекции россиянам.

Вакцинированным также не придется сдавать дополнительные тесты на COVID-19. Об этом заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сижьярто.

По его словам, такое решение местные чиновники пришли, учитывая принципы взаимности. Так, граждане Венгрии смогут прилетать в Россию по факту предъявления ПЦР-теста. При этом Сижьярто пока не уточнил, будет ли учитываться вакцинация российскими препаратами.

В Роспотребнадзоре ранее обновили правила для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Теперь необходимо заполнять на сайте госуслуг анкету прибывающего в страну.

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россия венгрия вакцинация коронавирус
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