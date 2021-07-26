Российские гимнасты завоевали золото ОИ в Токио в командном многоборье

Токио, 26 июля. Российские гимнасты одержали победу в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом в 262,500 балла.

Золото для команды завоевали гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Для российских спортсменов победа в командном турнире стала первой за последние 25 лет. Таким образом, олимпийцы принесли третье золото в копилку национальной сборной.

Ранее золото завоевала саблистка София Позднякова, одолевшая россиянку Софью Великую со счетом 15:11 по итогам двух периодов. Всего у России в третий день соревнования 11 медалей на ОИ-2020.