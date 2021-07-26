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Российские гимнасты завоевали золото ОИ в Токио в командном многоборье

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:02
Спорт
Российские гимнасты завоевали золото ОИ в Токио в командном многоборье
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Токио, 26 июля. Российские гимнасты одержали победу в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом в 262,500 балла.

Золото для команды завоевали гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Для российских спортсменов победа в командном турнире стала первой за последние 25 лет. Таким образом, олимпийцы принесли третье золото в копилку национальной сборной.

Ранее золото завоевала саблистка София Позднякова, одолевшая россиянку Софью Великую со счетом 15:11 по итогам двух периодов. Всего у России в третий день соревнования 11 медалей на ОИ-2020.

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олимпиада гимнасты многоборье
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