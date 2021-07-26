В 19FortyFive назвали условие для объединения России и Китая в военный союз

Вашингтон, 26 июля. США могут дорого заплатить за военные нападки на Россию и Китай. У этих держав есть важный козырь, который не понравится американцам, пишет 19FortyFive.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин сделал примечательное заявление, оценив возможность военного союза между Москвой и Пекином. По его словам, на данный момент надобности в подобном альянсе нет. При этом он не стал исключать, что ситуация может измениться. Если страны действительно объединятся, это станет худшим кошмаром для США, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

В публикации отмечается, что российско-китайский военный союз будет иметь одну важную особенность. Обе страны являются влиятельными мировыми державами, а значит никто не пожелает получить роль младшего партнера. Сотрудничать Москве и Пекину придется на равных, и они пойдут на это, если того потребуют обстоятельства, в частности, военная агрессия со стороны США.

Если американцы посмеют атаковать и Россию, и Китай одновременно, Вашингтон столкнется с крайне неприятными последствиями. Хотя Москва с Пекином вряд ли получат существенную выгоду от военного взаимодействия, они смогут легко усмирить Соединенные Штаты.

Ранее отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман описали сценарий войны между США и Китаем в 2034 году. При этом Госдепартамент США намерен заявить Китаю о желании вести честную конкуренцию, сообщает RT.