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Данила Козловский поделился совместным фото с мамой в день ее рождения
Шоу-бизнес
Данила Козловский поделился совместным фото с мамой в день ее рождения
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 26 июля. Мама актера Данилы Козловского Надежда Звенигородская отмечает 70-летие. Звезда драмы «Чернобыль» опубликовал трогательное поздравление с юбилеем.

Звезда российского кино Данила Козловский редко посвящает поклонников в детали личной жизни и предпочитает ограничиваться информацией о своих будущих проектах. Однако недавно артист неожиданно изменил своему правилу, чтобы поделиться новостью о важном семейном событии. Козловский опубликовал в Instagram фото, на котором предстал в обнимку с мамой, и искренне поздравил ее с днем рождения.

«Сегодня моей великой маме 70 лет. Круто, когда мама на фото моложе, чем ты. А если серьезно, то ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости. Спасибо тебе за все! Я тебя очень люблю!» — заявил артист.

Российские звезды поспешили присоединиться к поздравлениям. Теплые пожелания Звенигородской оставили актер Оскар Кучера, певица Вера Брежнева и актриса Анна Чиповская.

Накануне дня рождения матери Данила Козловский поделился не менее трогательным семейным фото. Артист показал совместный кадр с полуторагодовалой дочерью Одой Валентиной от актрисы Ольги Зуевой.

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козловский день рождения звезды
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