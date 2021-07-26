В России детей-инвалидов и их сопровождающих будут обслуживать вне очереди

Москва, 26 июля. Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе и других учреждениях.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно указу 1992 года о мерах господдержки инвалидов, вне очереди обслуживались инвалиды только I и II групп. Теперь же к этой категории отнесены дети-инвалиды и сопровождающие таких детей лица.

Как стало известно ранее, инвалиды в России смогут получить услуги реабилитации по упрощенной схеме. Об этом рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ Светланы Бессараб.