Доктор Мясников объяснил, почему парацетамол является безопасным обезболивающим

Москва, 26 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что популярный у россиян препарат является безопасным обезболивающим.

По словам специалиста, в качестве обезболивающих препаратов пациенты часто принимают нестероидные противовоспалительные средства. Но для большинства они противопоказаны, напомнил врач. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что такие препараты опасны для людей, которые старше 60 лет, так как способствуют кровотечению. Он назвал средство, которое безопасно для организма может снять боль.

«Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — рассказал Мясников.

Медик объяснил, почему при возникновении боли следует пить парацетамол. Он относится к нестероидным препаратам и не вызывает побочных эффектов для сердца и ЖКТ, добавил телеведущий.

Доктор Мясников ранее перечислил неочевидные признаки приближающегося инфаркта. Он назвал симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем.