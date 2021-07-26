Тунисские военные оцепили здание правительства в столичном районе Касба

Тунис, 26 июля. Национальная армия Туниса блокировала доступ к зданию правительства в столичном районе Касба на фоне массовых беспорядков, охвативших республику, сообщает радиостанция Mosaïque FM.

По данным СМИ, здание правительства перекрыто по периметру. Военные не пропускают на его территорию даже сотрудников государственных ведомств. Информации о столкновениях в связи с действиями армии не поступало.

В то же время беспорядки зафиксированы в Меденине, где сторонники президента Туниса Каиса Саида сожгли офис исламистской партии «Ан-Нахда». Подобные нападения произошли и в других городах страны.

Политический кризис вспыхнул в Тунисе после того, как жители страны вышли на улицы с требованием распустить парламент и привлечь к ответственности виновных в ухудшении социально-экономической ситуации. На этом фоне 25 июля президент объявил о приостановке работы законодательного органа на 30 дней и лишении неприкосновенности депутатов.

Ранее глава ФЗНЦ Максим Шугалей заявил, что США могут совершить попытку реализовать в Тунисе афганский сценарий. В этом случае республика рискует утратить суверенитет.