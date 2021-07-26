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Арестованного бизнесмена Быкова обвинили в уклонении от уплаты налогов

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:00
Происшествия
Арестованного бизнесмена Быкова обвинили в уклонении от уплаты налогов
sobranie.info  /  Законодательное Собрание Красноярского края / Бурмистров А. В

Красноярск, 26 июля. Следователи предъявили обвинение бизнесмену Анатолию Быкову, находящемуся в СИЗО по делу о подстрекательстве к покушению на убийство.

Сотрудники СК РФ обвинили красноярского предпринимателя в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В скором времени Быкову и его защитникам предоставят материалы нового уголовного дела для ознакомления, сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас бизнесмен находится в СИЗО, куда его определили по обвинению в подстрекательстве к покушению на убийство. По версии следствия, Быков предложил своему знакомому 50 тыс. долларов за нападение на местного предпринимателя.

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