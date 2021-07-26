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Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
instagram.com  /  @rusvolleyteam

Мужская сборная России по волейболу успешно начала олимпийский турнир. Во втором матче группового этапа российские волейболисты одержали победу над одним из фаворитов турнира — командой США. Матч получился очень упорным. Наши игроки, победив в двух первых партиях, уступили сопернику третий сет. В четвертой партии российские волейболисты проигрывали США четыре очка практически в концовке сета, смогли показать характер и переломить ход игры. Таким образом, сборная ОКР одержала победу над американцами со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Итоги победного матча со сборной США в рамках группового турнира Олимпийских игр в беседе с ФАН подвел главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо.

«Очень важная победа. Впрочем, неважных побед в спорте не бывает. Тем более когда речь об Олимпиаде. Здорово, что в трех концовках партий наша команда неизменно оказывалась сильнее. Молодец Витя Полетаев, в первом сете вышел на подачу и в самый нужный момент сделал ключевой эйс. В четвертой партии в концовке он тоже здорово ввел мяч в игру», — сказал тренер.

Специалист уверен, что на Олимпиаде в Токио будут побеждать те, кто окажется сильнее именно в концовках.

«Все матчи здесь, в Токио, будут именно такими. Да, конечно, техника, тактика и другие волейбольные составляющие важны. Но реалии таковы, что очень часто судьбу сетов и матчей решает буквально один розыгрыш. И поэтому наша задача — стараться каждый розыгрыш проводить так, словно он сетбольный, и больше ни о чем не думать», — пояснил он.

Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
instagram.com  / @rusvolleyteam

Саммелвуо признался, что у ребят в четвертой партии был очень сложный момент, но они смогли его перетерпеть. По его словам, одним из решающих факторов стало то, что россияне смогли затруднить американцам игру и контролировать их атаку.

«В матче с французами с идеального приема они постоянно разрывали блок и давали соперникам очень мало шансов для контратаки. Поэтому нам важно было сегодня агрессивно подавать. Да, конечно, это иногда приводило к ошибкам, зато часто американцам приходилось атаковать с высоких мячей против нашего группового блока. Сейчас у нас есть возможность чуть выдохнуть — и нужно начинать готовиться к матчу с бразильцами. Расписание такое, что две следующие игры нам предстоит провести очень поздно вечером, в этом есть своя специфика. Нужно менять ритм жизни команды. Дольше спать с утра, отдыхать днем. Это очень важно», — отметил он.

Ранее стало известно, что российская саблистка София Позднякова выиграла золото на Олимпийских играх в Токио. В финале она одолела еще одну россиянку — знаменосца команды ОКР на церемонии открытия Софью Великую. Поединок между саблистками из России завершился со счетом 15:11 по итогам двух периодов.

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