Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ

Мужская сборная России по волейболу успешно начала олимпийский турнир. Во втором матче группового этапа российские волейболисты одержали победу над одним из фаворитов турнира — командой США. Матч получился очень упорным. Наши игроки, победив в двух первых партиях, уступили сопернику третий сет. В четвертой партии российские волейболисты проигрывали США четыре очка практически в концовке сета, смогли показать характер и переломить ход игры. Таким образом, сборная ОКР одержала победу над американцами со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Итоги победного матча со сборной США в рамках группового турнира Олимпийских игр в беседе с ФАН подвел главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо.

«Очень важная победа. Впрочем, неважных побед в спорте не бывает. Тем более когда речь об Олимпиаде. Здорово, что в трех концовках партий наша команда неизменно оказывалась сильнее. Молодец Витя Полетаев, в первом сете вышел на подачу и в самый нужный момент сделал ключевой эйс. В четвертой партии в концовке он тоже здорово ввел мяч в игру», — сказал тренер.

Специалист уверен, что на Олимпиаде в Токио будут побеждать те, кто окажется сильнее именно в концовках.

«Все матчи здесь, в Токио, будут именно такими. Да, конечно, техника, тактика и другие волейбольные составляющие важны. Но реалии таковы, что очень часто судьбу сетов и матчей решает буквально один розыгрыш. И поэтому наша задача — стараться каждый розыгрыш проводить так, словно он сетбольный, и больше ни о чем не думать», — пояснил он.

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Саммелвуо признался, что у ребят в четвертой партии был очень сложный момент, но они смогли его перетерпеть. По его словам, одним из решающих факторов стало то, что россияне смогли затруднить американцам игру и контролировать их атаку.

«В матче с французами с идеального приема они постоянно разрывали блок и давали соперникам очень мало шансов для контратаки. Поэтому нам важно было сегодня агрессивно подавать. Да, конечно, это иногда приводило к ошибкам, зато часто американцам приходилось атаковать с высоких мячей против нашего группового блока. Сейчас у нас есть возможность чуть выдохнуть — и нужно начинать готовиться к матчу с бразильцами. Расписание такое, что две следующие игры нам предстоит провести очень поздно вечером, в этом есть своя специфика. Нужно менять ритм жизни команды. Дольше спать с утра, отдыхать днем. Это очень важно», — отметил он.

Ранее стало известно, что российская саблистка София Позднякова выиграла золото на Олимпийских играх в Токио. В финале она одолела еще одну россиянку — знаменосца команды ОКР на церемонии открытия Софью Великую. Поединок между саблистками из России завершился со счетом 15:11 по итогам двух периодов.