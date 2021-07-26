Возможность установки Windows 11 ограничат для ряда компьютеров

Редмонд, 26 июля. Разработчик ПО Microsoft решил сузить линейку устройств, поддерживающих новую операционную систему.

Microsoft заблокирует возможность установки Windows 11 на старые компьютеры. Представители компании заявили, что будут выявлять все обходные пути и блокировать их, чтобы пользователи не смогли поставить ОС на компьютеры, которые не обладают достаточными минимальными системными требованиями. Об этом пишет 3DNews.

Ранние сборки операционной системы уже существуют, сейчас они предоставляются участникам специальной программы тестирования Windows 11. Отмечается, что финальная версия системы станет доступна уже в 2021 году, а владельцы Windows 10 обновятся до нее бесплатно.

Разработчики уточняют, что будут идентифицировать совместимость устройств с ОС через данные телеметрии. Как заявляют в компании, корпорация заботится о безопасности своих клиентов, поэтому намеренно делает невозможной установку новой системы на старые комплектующие.

Кибермошенники уже начали пользоваться информацией о готовящемся выходе новой ОС от Microsoft. Они стали маскировать вредоносное ПО под Windows 11.