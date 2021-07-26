Пришедшая в сознание МакSим может дышать сама

Москва, 26 июля. Представитель популярной исполнительницы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии артистки, пришедшей в себя после медикаментозной комы.

Менеджер звезды отметила, что врачи пытаются «раздышать» ее легкие. Для этого используют препарат, с помощью которого можно корректировать сознание звезды. В случае необходимости медики могут повысить дозу, что вновь погрузит артистку в сон. При улучшении показателей количество лекарства снижают и Марина Максимова может приходить в себя.

Маргарита Соколова в эксклюзивном комментарии ФАН отметила, что МакSим пытается дышать самостоятельно, однако ей это не всегда удается, и в таком случае ее кровь дополнительно обогащают кислородом.

Ранее представитель 38-летней звезды в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что звезде стало лучше. Однако она предупредила фанатов, что певица не может выздороветь сразу, на восстановление потребуется длительное время.