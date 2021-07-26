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Венесуэла подтвердила появление индийского дельта-штамма
Весь мир
Венесуэла подтвердила появление индийского дельта-штамма
Prt Scr twitter.com  /  @NicolasMaduro

Каракас, 26 июля. Индийский штамм коронавируса был обнаружен на территории Венесуэлы. Об этом сообщает президент карибской страны Николас Мадуро.

«Мы обнаружили два случая заражения вариантом дельта в Венесуэле, оба были завезены из-за границы», — заявил Мадуро в ходе выступления на государственном телеканале VTV.

Президент отметил, что было зарегистрировано уже два случая и пациенты на данный момент находятся в изоляции и получают лечение. Один из них является молодым спортсменом из центрально штата Миранда, прибывшим из Турции.

«Он имел тесный контакт с 30 людьми. Были сделаны тестирования и, к счастью, результаты оказались отрицательными, никто не заразился. Этот молодой человек был доставлен на безотлагательное лечение. Он сейчас в изоляции, чтобы предотвратить распространение штамма в Венесуэле», — объяснил Мадуро.

Второй случай заражения агрессивным индийским вариантом был зафиксирован у 56-летней сотрудницы сферы здравоохранения, которая также прибыла в Каракас из-за границы. По словам главы государства, она никого не заразила и находится в изоляции.

«Должен сказать всем венесуэльцам, что мы стоим перед лицом новой угрозы из-за штаммов «дельта» и «дельта плюс». Это очень опасные и заразные варианты коронавируса», — добавил президент.

Для борьбы с заболеванием Венесуэла ввела систему под названием «7+7», смысл которой заключается в прекращении торговой деятельности на семь дней, за которыми следует неделя ослабления ограничений.

Хотя ранее Мадуро заявил, что рассматривает возможность приостановки использования этого метода, 25 июля он признался, что систему придется сохранить. Одновременно правительство обещало снять некоторые ограничения во время семидневного карантина.

Также президент отметил, что в Венесуэле получили прививку более 3,6 млн человек. Он добавил, что в стране есть 310 центров вакцинации и вскоре откроются еще 125.

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николас мадуро венесуэла индийский штамм
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