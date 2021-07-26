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«Чувствую себя человеком»: менеджер МакSим рассказала ФАН о своем состоянии
Общество
«Чувствую себя человеком»: менеджер МакSим рассказала ФАН о своем состоянии
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 26 июля. Официальный представитель певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) Маргарита Соколова рассказала о своем здоровье после перенесенного коронавируса.

Она заявила об улучшении состояния. Менеджер последние дни проводит в той же клинике, что и популярная исполнительница. До этого дня она чувствовала себя не очень хорошо, но ситуация изменилась. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

«Сегодня чувствую себя человеком, лучше стало, кашель начинает уходить», — рассказала Соколова.

О выписке менеджера пока говорить рано. Улучшение своего самочувствия она связала с заметным прогрессом в состоянии Максимовой. Она отметила, что раньше ее угнетало стабильно тяжелое положение дел, но позитивные новости положительно сказываются и на ней.

Ранее официальный представитель артистки впервые за долгое время сообщила об улучшении ее состояния. По информации ФАН, певице стало лучше, однако о полном выздоровлении пока говорить рано.

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здоровье соколова макsим
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