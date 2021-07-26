Контактировавшие с COVID-больными дагестанцы будут бесплатно получать лекарства

Махачкала, 26 июля. Контактировавшие с COVID-больными жители Дагестана будут бесплатно получать для профилактики коронавируса препараты «Арбидол» и «Гриппферон». Их общая стоимость составляет около 500 рублей.

По словам министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, в настоящее время готовится нормативная документация для выделения средств на соответствующие мероприятия. Предполагается, что лекарственные средства получат все, кто находился в контакте с инфицированными, для предотвращения развития заболевания и дальнейшего распространения вируса.

«Минздраву дано задание по подготовке проекта распоряжения о выделении дополнительных средств на закупку лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, то есть для тех лиц, которые были контактными. Это «Арбидол» и «Гриппферон». В общей сложности они стоят порядка 500 рублей, для жителей республики это очень актуально», — сказала Беляева в эфире РГВК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что главный внештатный пульмонолог Минздрава Дагестана Кубатай Масуев назвал «Арбидол» лучшим средством для недопущения проникновения в легкие коронавируса. По его словам, данный препарат эффективен, когда вирус находится в носовой полости или в горле, но еще не проник в легкие.