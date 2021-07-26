Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 16:32
16:30
Происшествия
Правоохранители нашли еще один особняк главы ГИБДД Ставрополья
16:27
Политика
Блогер Шарий пожаловался на зашкаливающую русофобию в европейской прессе
16:25
Общество
Вице-премьер Крыма Кабанов объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму
16:24
Наука
Ученые выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества
16:22
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
16:17
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
16:17
Происшествия
Труп иностранца обнаружили на крыше электропоезда в Москве
16:15
Происшествия
Нетрезвые злоумышленники избили полицейского на территории монастыря в Старой Ладоге
16:13
Экономика
Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей
16:12
Общество
Вирусолог, футуролог и военный аналитик оценили прочность «Санитарного щита» России
Все новости

Контактировавшие с COVID-больными дагестанцы будут бесплатно получать лекарства
Общество
Контактировавшие с COVID-больными дагестанцы будут бесплатно получать лекарства
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Махачкала, 26 июля. Контактировавшие с COVID-больными жители Дагестана будут бесплатно получать для профилактики коронавируса препараты «Арбидол» и «Гриппферон». Их общая стоимость составляет около 500 рублей.

По словам министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, в настоящее время готовится нормативная документация для выделения средств на соответствующие мероприятия. Предполагается, что лекарственные средства получат все, кто находился в контакте с инфицированными, для предотвращения развития заболевания и дальнейшего распространения вируса.

«Минздраву дано задание по подготовке проекта распоряжения о выделении дополнительных средств на закупку лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, то есть для тех лиц, которые были контактными. Это «Арбидол» и «Гриппферон». В общей сложности они стоят порядка 500 рублей, для жителей республики это очень актуально», — сказала Беляева в эфире РГВК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что главный внештатный пульмонолог Минздрава Дагестана Кубатай Масуев назвал «Арбидол» лучшим средством для недопущения проникновения в легкие коронавируса. По его словам, данный препарат эффективен, когда вирус находится в носовой полости или в горле, но еще не проник в легкие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Контактировавшие с COVID-больными дагестанцы будут бесплатно получать лекарства
россия дагестан коронавирус арбидол covid-19 бесплатные лекарства гриппферон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru