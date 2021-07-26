Блогер Манукян объяснил, что должно проследовать за блокировкой сайта Навального

Блогер, журналист, общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал решение Роскомнадзора о блокировке сайтов, связанных с Алексеем Навальным. По мнению Манукяна, это решение правильное, но, возможно, немного запоздалое — его требовалось принять раньше. Теперь, главное, чтобы действия властей были последовательными, считает собеседник ФАН.

«Это на самом деле правильное решение, но, на мой взгляд, оно требует конкретизации, — отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН. — Структуры Навального некоторое время назад признали экстремистскими, а сам Алексей Навальный и его личные ресурсы тогда словно оставались не у дел. Сегодня, когда было принято решение о блокировке сайта Навального, возникает ряд вопросов.

Будет ли заблокирован сайт так называемого «Умного голосования»? Подвергнут ли блокировке YouTube-каналы и социальные сети Навального? (Это уже вопрос к нашим западным «партнерам» — владельцам этих ресурсов). Признан ли сам Навальный экстремистом?

На мой взгляд, российским властям, а также тому же Роскомнадзору стоит более четко заявлять публичную позицию в отношении тех или иных решений, связанных с резонансными блокировками. Это необходимо, чтобы избежать любых кривотолков и попыток раскачать ситуацию, что, без сомнения, попытаются сделать сторонники Навального».