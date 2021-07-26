Блогер Манукян объяснил, что должно проследовать за блокировкой сайта Навального

Блогер, журналист, общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал решение Роскомнадзора о блокировке сайтов, связанных с Алексеем Навальным. По мнению Манукяна, это решение правильное, но, возможно, немного запоздалое — его требовалось принять раньше. Теперь, главное, чтобы действия властей были последовательными, считает собеседник ФАН.
«Это на самом деле правильное решение, но, на мой взгляд, оно требует конкретизации, — отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН. — Структуры Навального некоторое время назад признали экстремистскими, а сам Алексей Навальный и его личные ресурсы тогда словно оставались не у дел. Сегодня, когда было принято решение о блокировке сайта Навального, возникает ряд вопросов.
Будет ли заблокирован сайт так называемого «Умного голосования»? Подвергнут ли блокировке YouTube-каналы и социальные сети Навального? (Это уже вопрос к нашим западным «партнерам» — владельцам этих ресурсов). Признан ли сам Навальный экстремистом?
На мой взгляд, российским властям, а также тому же Роскомнадзору стоит более четко заявлять публичную позицию в отношении тех или иных решений, связанных с резонансными блокировками. Это необходимо, чтобы избежать любых кривотолков и попыток раскачать ситуацию, что, без сомнения, попытаются сделать сторонники Навального».
Ранее стало известно, что по решению Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал десятки адресов, связанных со структурами Алексея Навального, которые ранее были внесены в реестр экстремистских организаций. Также блокировке подверглись сайты сторонников Навального — Леонида Волкова и Любови Соболь. Напомним, и Соболь, и находящийся за границей Волков являются в России фигурантами уголовных дел, сам Навальный отбывает срок в колонии по делу о мошенничестве.