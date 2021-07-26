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Американец рассказал правду об освещении событий в Донбассе и Крыму на Западе
Политика
Американец рассказал правду об освещении событий в Донбассе и Крыму на Западе
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 26 июля. Западные СМИ скрывали правду о событиях в Крыму и Донбассе, когда полуостров воссоединялся с Россией. Об этом рассказал американский журналист Патрик Ланкастер.

Покинувший США мужчина путешествовал по странам Евросоюза, после чего женился в Донбассе. По словам американца, он почувствовал призвание к журналистике в Греции. Именно там у Ланкастера на глазах происходили массовые беспорядки. Тогда путешественник взял в руки камеру и продолжил работать журналистом на Украине во время Майдана.

Крым стал следующим пунктом в скитаниях американца, он прибыл в то время, когда проходил референдум. Ланкастер снял первое видео, где обнародовал правду о полуострове и жителях, которые хотели покинуть состав Украины ради воссоединения с РФ. Мужчина осознал подлость СМИ в освещении событий 2014 года.

«Это был первый раз, когда я увидел, как на самом деле выглядит пропаганда, потому что популярные западные медиа не говорили правду о том, что происходило в Крыму», — признался журналист в интервью.

Ланкастер погружался в работу и находился среди местных жителей. Журналист отметил, что был в Донецке и до обострения ситуации.

Ранее на Украине допустили применение силы для возвращения Донбасса, сообщает НСН. Экс-депутат Рады опасается, что участие жителей региона в российских выборах говорит о намерении Москвы присоединить эти земли. Эксперт украинского Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также заявил о способности Донецкой и Луганской народных республики прожить без Киева. Аналитик не верит, что территории вернутся в состав Украины.

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сша крым запад
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