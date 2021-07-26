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Территорию школы затопило в Самаре из-за аварии на насосной станции
Общество
Территорию школы затопило в Самаре из-за аварии на насосной станции
twitter.com  /  Мобильная приемная Губернатора Самарской области

Самара, 26 июля. Территория школы №155 на улице Артемовской превратилась в настоящую топь. Об этом сообщил житель района в мобильную приемную губернатора региона. По его словам, причиной является прорыв трубы на расположенной рядом насосной станции, причем происходит это уже не впервые.

«Третий порыв, начиная с 31 мая. Мы опять тонем!» — сообщает житель Самары по имени Владимир.

Сотрудники мобильной приемной попросили отреагировать на аварийную ситуации коммунальщиков.

«Меры будут приняты», — отрапортовали в «РКС-Самара».

При этом, по уверениям автора жалобы, заявка в организацию уже была подана ранее, но проблему так и не устранили.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре возводится новая станция на городских очистных сооружениях. На ней обеззараживание сточных вод будет производиться с помощью ультрафиолета.

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самара потоп школа коммунальная авария
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