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Озвучены затраты на подключение к газу домохозяйств в России
Экономика
Озвучены затраты на подключение к газу домохозяйств в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Вице-премьер РФ Александр Новак оценил траты на подключение одного дома к газу.

Согласно информации, представленной в презентации заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, в среднем на подключение частного дома к газу будет тратиться примерно 150 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что жители страны подали порядка 97 тыс. заявок на бесплатную газификацию, при этом около 10 тыс. заявок уже отклонили.

Бесплатное проведение газа коснется 3,8 млн домохозяйств по всей России. Предполагается, что государство потратит на процедуру подключения около 567,5 млрд рублей.

Адресный список категорий россиян, которые смогут претендовать на получение бесплатного газового оборудования, уже формируется в правительстве страны.

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новак затраты газификация
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