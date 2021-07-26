Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 16:31
16:30
Происшествия
Правоохранители нашли еще один особняк главы ГИБДД Ставрополья
16:27
Политика
Блогер Шарий пожаловался на зашкаливающую русофобию в европейской прессе
16:25
Общество
Вице-премьер Крыма Кабанов объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму
16:24
Наука
Ученые выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества
16:22
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
16:17
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
16:17
Происшествия
Труп иностранца обнаружили на крыше электропоезда в Москве
16:15
Происшествия
Нетрезвые злоумышленники избили полицейского на территории монастыря в Старой Ладоге
16:13
Экономика
Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей
16:12
Общество
Вирусолог, футуролог и военный аналитик оценили прочность «Санитарного щита» России
Все новости

Жертвами наводнений в центральном Китае стали 69 человек

  /   Обновлено: 26 июля 2021 15:53
Происшествия
Жертвами наводнений в центральном Китае стали 69 человек
Global Look Press  /  Zhu Xiang/XinHua

Пекин, 26 июля. Число жертв разрушительного наводнения в центральной провинции Китая Хэнань выросло до 69 человек. Стихийное бедствие было вызвано сильными и продолжительными ливнями.

Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Представители местной администрации провели пресс-конференцию, на которой огласили статистику по наводнениям, сообщают местные СМИ.

В течение последних суток спасатели нашли тела шестерых жертв разбушевавшейся стихии. Они погибли в затопленном автомобильном тоннеле в Чжэнчжоу. Длина подземной дороги составляет четыре километра, и в результате наводнения там оказались заблокированными несколько сотен машин. Сотрудники экстренных служб осушили тоннель и достали оттуда 267 автомобилей.

Проливные дожди также привели к разрушительным последствиям в Гватемале. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 5636 были эвакуированы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жертвами наводнений в центральном Китае стали 69 человек
жертвы китай наводнения хэнань
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru