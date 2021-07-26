Жертвами наводнений в центральном Китае стали 69 человек

Пекин, 26 июля. Число жертв разрушительного наводнения в центральной провинции Китая Хэнань выросло до 69 человек. Стихийное бедствие было вызвано сильными и продолжительными ливнями.

Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Представители местной администрации провели пресс-конференцию, на которой огласили статистику по наводнениям, сообщают местные СМИ.

В течение последних суток спасатели нашли тела шестерых жертв разбушевавшейся стихии. Они погибли в затопленном автомобильном тоннеле в Чжэнчжоу. Длина подземной дороги составляет четыре километра, и в результате наводнения там оказались заблокированными несколько сотен машин. Сотрудники экстренных служб осушили тоннель и достали оттуда 267 автомобилей.

Проливные дожди также привели к разрушительным последствиям в Гватемале. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 5636 были эвакуированы.