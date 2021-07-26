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Команда Навального собирает актуальные адреса сторонников на фоне утечек данных
Общество
Команда Навального собирает актуальные адреса сторонников на фоне утечек данных
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Команда осужденного оппозиционера Алексея Навального на сайте проекта «Умное голосование» призывает сторонников указать актуальные адреса проживания, несмотря на систематические утечки личных данных пользователей с этого ресурса. При этом обустроившихся за рубежом соратников основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) не беспокоит, что этой информацией в случае очередного слива могут воспользоваться злоумышленники.

«Важное обновление на сайте «Умного голосования»! Наш проект работает уже давно, и многие пользователи за это время поменяли место прописки или основную электронную почту», — говорится в Telegram-канале «Команда Навального».

Окружение оппозиционера убеждает пользователей сайта «Умное голосование» указать свой действительный адрес прописки, чтобы получить «правильную рекомендацию» перед сентябрьскими выборами в Госдуму РФ. Чтобы актуализировать информацию, подписчикам предлагается ввести электронную почту и нажать кнопку «Проверить адрес». После чего на данный E-mail придет письмо с соответствующими сведениями об аккаунте.

Напомним, на минувшей неделе произошло сразу несколько утечек персональных данных людей, зарегистрировавшихся на сайте «Умное голосование». Так, в понедельник, 19 июля, в открытом доступе оказались свыше 190 тысяч электронных адресов столичных подписчиков проекта «Умное голосование». Спустя всего несколько дней в Сеть слили более 96 тысяч почтовых ящиков петербургских пользователей ресурса Навального, а также порядка 16,5 тысячи электронных адресов саратовцев.

Важно отметить, что один из пользователей интернет-площадки Habr.com выявил на сайте «Умного голосования» уязвимость, из-за которой, по его мнению, могли происходить данные утечки, ставшие уже систематическими. Однако, экс-глава сети штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Леонид Волков заявил, что инцидент якобы не связан с этой ошибкой. Очевидно, сбежавшие из России либералы не хотят признавать вину за собственную некомпетентность и халатное отношение к защите конфиденциальной информации.

Команда Навального собирает актуальные адреса сторонников на фоне утечек данных
wikipedia.org  / putnik / CC BY 3.0

На фоне череды утечек личных данных пользователей проекта Навального, главной задачей которого является дискредитация института выборов в РФ, ближайшее окружение блогера просит сторонников указать актуальные адреса прописки. Если и эти сведения попадут в руки злоумышленников, то десятки тысяч людей рискуют стать жертвами различных мошеннических схем, о чем предупреждал ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Но, очевидно, это совершенно не беспокоит руководителей протестного движения, скрывающихся от российского правосудия в Европе.

Ранее в интервью корреспонденту ФАН политолог Владимир Шаповалов заявил, что команда осужденного оппозиционера Алексея Навального продвигает «Умное голосование», подрывая доверие россиян к предстоящим выборам в Госдуму РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

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Все новости / Общество / Команда Навального собирает актуальные адреса сторонников на фоне утечек данных
навальный персональные данные фбк умное голосование
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