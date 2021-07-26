Команда Навального собирает актуальные адреса сторонников на фоне утечек данных

Команда осужденного оппозиционера Алексея Навального на сайте проекта «Умное голосование» призывает сторонников указать актуальные адреса проживания, несмотря на систематические утечки личных данных пользователей с этого ресурса. При этом обустроившихся за рубежом соратников основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) не беспокоит, что этой информацией в случае очередного слива могут воспользоваться злоумышленники.

«Важное обновление на сайте «Умного голосования»! Наш проект работает уже давно, и многие пользователи за это время поменяли место прописки или основную электронную почту», — говорится в Telegram-канале «Команда Навального».

Окружение оппозиционера убеждает пользователей сайта «Умное голосование» указать свой действительный адрес прописки, чтобы получить «правильную рекомендацию» перед сентябрьскими выборами в Госдуму РФ. Чтобы актуализировать информацию, подписчикам предлагается ввести электронную почту и нажать кнопку «Проверить адрес». После чего на данный E-mail придет письмо с соответствующими сведениями об аккаунте.

Напомним, на минувшей неделе произошло сразу несколько утечек персональных данных людей, зарегистрировавшихся на сайте «Умное голосование». Так, в понедельник, 19 июля, в открытом доступе оказались свыше 190 тысяч электронных адресов столичных подписчиков проекта «Умное голосование». Спустя всего несколько дней в Сеть слили более 96 тысяч почтовых ящиков петербургских пользователей ресурса Навального, а также порядка 16,5 тысячи электронных адресов саратовцев.

Важно отметить, что один из пользователей интернет-площадки Habr.com выявил на сайте «Умного голосования» уязвимость, из-за которой, по его мнению, могли происходить данные утечки, ставшие уже систематическими. Однако, экс-глава сети штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Леонид Волков заявил, что инцидент якобы не связан с этой ошибкой. Очевидно, сбежавшие из России либералы не хотят признавать вину за собственную некомпетентность и халатное отношение к защите конфиденциальной информации.

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На фоне череды утечек личных данных пользователей проекта Навального, главной задачей которого является дискредитация института выборов в РФ, ближайшее окружение блогера просит сторонников указать актуальные адреса прописки. Если и эти сведения попадут в руки злоумышленников, то десятки тысяч людей рискуют стать жертвами различных мошеннических схем, о чем предупреждал ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Но, очевидно, это совершенно не беспокоит руководителей протестного движения, скрывающихся от российского правосудия в Европе.

Ранее в интервью корреспонденту ФАН политолог Владимир Шаповалов заявил, что команда осужденного оппозиционера Алексея Навального продвигает «Умное голосование», подрывая доверие россиян к предстоящим выборам в Госдуму РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.