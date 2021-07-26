Ливийские депутаты обсудят в Риме законодательную базу предстоящих выборов

Рим, 26 июля. Делегаты комитета Палаты представителей Ливии прибыли в столицу Италии для обсуждения законодательной основы запланированных на 24 декабря всеобщих выборов. Данные встречи организованы после провала женевских переговоров Форума политического диалога (ФПД), участники которого так и не смогли прийти к общему решению.

О прибытии делегации в Италию сообщил пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек. Он добавил, что в ее состав входят депутаты, представляющие все регионы Ливии.

«В ходе заседаний, которые пройдут с понедельника по четверг в итальянской столице Риме в присутствии миссии ООН и Высшей национальной избирательной комиссии, Комитет обсудит законы, необходимые для организации предстоящих президентских и парламентских выборов 24 декабря», — заявил Блехек.

Состав делегации сформирован спикером законодательного органа Ливии Агилой Салехом незадолго до ее отъезда в Рим. По словам его советника Фатхи аль-Марими, комитет подготовил предложение, по которому Палата представителей вынесет решение после завершения итальянских встреч.

Со своей стороны Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) объявила о согласии поучаствовать на заседаниях, выразив полную готовность помочь в проведении выборов в соответствии с Резолюцией 2570 Совета Безопасности от 2021 года и дорожной картой, одобренной Форумом политического диалога. Ее роль во время встреч заключается в предоставлении технической поддержки и правовых консультаций. МООНПЛ призвала Палату представителей и Высший государственный совет (ВГС) добросовестно работать и координировать свои действия согласно соответствующим положениям Ливийского политического соглашения.

Одновременно с римскими встречами в столице африканского государства Триполи пройдет очередное — восьмое по счету — заседание парламента для обсуждения и возможного утверждения общего бюджета Правительства национального единства (ПНЕ). Предыдущие семь сессий не привели к какому-либо консенсусу в данном вопросе. Ожидается, что на сегодняшнем заседании депутаты обсудят также закон о выборах и избирательные округа в стране.