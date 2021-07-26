Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 16:31
16:30
Происшествия
Правоохранители нашли еще один особняк главы ГИБДД Ставрополья
16:27
Политика
Блогер Шарий пожаловался на зашкаливающую русофобию в европейской прессе
16:25
Общество
Вице-премьер Крыма Кабанов объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму
16:24
Наука
Ученые выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества
16:22
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
16:17
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
16:17
Происшествия
Труп иностранца обнаружили на крыше электропоезда в Москве
16:15
Происшествия
Нетрезвые злоумышленники избили полицейского на территории монастыря в Старой Ладоге
16:13
Экономика
Родителям-одиночкам пояснили, кому полагаются пособия на детей
16:12
Общество
Вирусолог, футуролог и военный аналитик оценили прочность «Санитарного щита» России
Все новости

Певице МакSим стало лучше, ее состояние уже нельзя называть крайне тяжелым

  /   Обновлено: 26 июля 2021 15:28
1
Общество
Певице МакSим стало лучше, ее состояние уже нельзя называть крайне тяжелым
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 26 июля. Состояние певицы МакSим, которая переносила коронавирусную инфекцию в крайне тяжелой форме, улучшилось. Об этом сообщила ФАН ее концертный директор Маргарита Соколова.

На данный момент Марине Максимовой становится лучше, ее состояние уже нельзя называть крайне тяжелым.

«Вы хотите, чтобы она так сразу выздоровела, но после такого тяжелого состояние быстро это не произойдет. Но Марине лучше», — сообщила Соколова в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

МакSим находится в больнице с июня. После концерта в Казани ей резко стало плохо, певица улетела в Москву, где ее госпитализировали. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поражение легких артистки достигало 80%.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Певице МакSим стало лучше, ее состояние уже нельзя называть крайне тяжелым
макsим маргарита соколова коронавирус
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru