Певице МакSим стало лучше, ее состояние уже нельзя называть крайне тяжелым

Москва, 26 июля. Состояние певицы МакSим, которая переносила коронавирусную инфекцию в крайне тяжелой форме, улучшилось. Об этом сообщила ФАН ее концертный директор Маргарита Соколова.

На данный момент Марине Максимовой становится лучше, ее состояние уже нельзя называть крайне тяжелым.

«Вы хотите, чтобы она так сразу выздоровела, но после такого тяжелого состояние быстро это не произойдет. Но Марине лучше», — сообщила Соколова в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

МакSим находится в больнице с июня. После концерта в Казани ей резко стало плохо, певица улетела в Москву, где ее госпитализировали. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поражение легких артистки достигало 80%.