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Режим ЧС объявлен из-за снижения уровня рек в Аргентине
Весь мир
Режим ЧС объявлен из-за снижения уровня рек в Аргентине
prt scr globallookpress.com  /  © Joel Silva

Буэнос-Айрес, 26 июля. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил режим чрезвычайной ситуации на 180 дней из-за понижения уровня воды в реке Парана. Об этом сообщает агентство Agroargentina.

Власти южноамериканского государства отметили, что межень в основном влияет на водоснабжение в провинциях Чако, Формоса, Корриентес, Санта-Фе, Энтре-Риос, Мисьонес и Буэнос-Айрес.

Решение было принято из-за «самого сильного за последние 77 лет понижения уровня воды в реках Парана, Парагвай и Игуасу».

Указ президента, который опубликован в «Официальном вестнике», позволит главе кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро определить затронутые районы и составить план действий. Провинциальные власти смогут принять аналогичные меры.

Перед лицом такой сложной ситуации правительство страны заявило, что Банк Аргентины и Федеральное управление государственных доходов будут сотрудничать с провинциями с целью выделения кредитов и оказания налоговой помощи.

В соответствии с указом Министерство общественных работ должно гарантировать все условия для того, чтобы смягчить последствия бедствия во всех близлежащих районах.

Министерства развития производства и труда примут соответствующие меры для сохранения деятельности и рабочих мест.

В свою очередь, Минтранс должен создать условия для перевозки всех средств судоходства, а также для открытия портов на постоянной основе. А ведомство по экологии и устойчивому развитию обеспечит контроль за пожарами.

Дефицит осадков в бассейне рек Парана и Игуасу, в том числе на территории Бразилии и Парагвая, а также сильная засуха представляют большую угрозу для стран.

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аргентина река засуха
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