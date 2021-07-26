Режим ЧС объявлен из-за снижения уровня рек в Аргентине

Буэнос-Айрес, 26 июля. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил режим чрезвычайной ситуации на 180 дней из-за понижения уровня воды в реке Парана. Об этом сообщает агентство Agroargentina.

Власти южноамериканского государства отметили, что межень в основном влияет на водоснабжение в провинциях Чако, Формоса, Корриентес, Санта-Фе, Энтре-Риос, Мисьонес и Буэнос-Айрес.

El medio argentino detalla, citando al geógrafo Alan Forsberg, que la lluvia que hace caudaloso al río Paraná y que corre a través de Brasil, Paraguay y Argentina es producto de un fenómeno único, llamado los ríos voladores de la Amazonía.

➡️ https://t.co/81X4ttLvJX pic.twitter.com/xNy5wWPlPS — Última Hora (@UltimaHoracom) July 23, 2021

Решение было принято из-за «самого сильного за последние 77 лет понижения уровня воды в реках Парана, Парагвай и Игуасу».

Указ президента, который опубликован в «Официальном вестнике», позволит главе кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро определить затронутые районы и составить план действий. Провинциальные власти смогут принять аналогичные меры.

Declararán la emergencia hídrica por la bajante del río Paraná mientras peligra el acceso al agua potable https://t.co/EBTF37zWX5 pic.twitter.com/E95t0oVR1B — Agroargentina (@agroargentinaa) July 23, 2021

Перед лицом такой сложной ситуации правительство страны заявило, что Банк Аргентины и Федеральное управление государственных доходов будут сотрудничать с провинциями с целью выделения кредитов и оказания налоговой помощи.

В соответствии с указом Министерство общественных работ должно гарантировать все условия для того, чтобы смягчить последствия бедствия во всех близлежащих районах.

Con -17 cm en la escala del puerto, el Paraná en Rosario llegó hoy a su nivel más bajo de los últimos 52 años. #BajanteHistoricaDelParana pic.twitter.com/WABtMecRwE — Jorgela Hiba (@jorgelahiba) July 18, 2021

Министерства развития производства и труда примут соответствующие меры для сохранения деятельности и рабочих мест.

В свою очередь, Минтранс должен создать условия для перевозки всех средств судоходства, а также для открытия портов на постоянной основе. А ведомство по экологии и устойчивому развитию обеспечит контроль за пожарами.

Дефицит осадков в бассейне рек Парана и Игуасу, в том числе на территории Бразилии и Парагвая, а также сильная засуха представляют большую угрозу для стран.