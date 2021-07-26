Кабмин Японии заявил о возможности диалога с Россией на различных уровнях

Токио, 26 июля. Япония намерена развивать диалог с Россией на различных уровнях, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Как отметил Като на пресс-конференции, в отношениях России и Японии есть проблемы, но возможность диалога существует. Он добавил, что пока нет договоренностей по поводу графика возможной встречи лидеров Японии и России.

«Существует необходимость проведения обсуждений с российской стороной. Исходя из этого мы рассматриваем возможность осуществления диалога на различных уровнях», — рассказал Като журналистам.

Ранее власти Японии выразили протест России из-за визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курилы. В ответ посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что не принимает протест Японии и считает его неприемлемым. Мишустин впервые отправился на Итуруп, до этого в 2019 году спорные территории посещал Дмитрий Медведев, напоминает НСН.