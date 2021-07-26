Серебряная, но Великая: грандиозный триумф российского фехтования на ОИ-2020

Российская школа фехтования давно выбралась на лидирующие позиции в мире. Апофеозом превосходства наших спортсменов стала Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро, где мы завоевали четыре из десяти золотых медалей. У ближайших соперников из Венгрии тогда набралось только две награды высшего достоинства. Одним из самых драматичных моментов бразильских Олимпийских игр стало финальное противостояние в сабле: легендарная Софья Великая уступила Яне Егорян со счетом 14:15, оставшись с серебром. Золотую медаль взять удалось только в командном зачете, но Великая выразила надежду, что еще поборется за индивидуальную победу на ОИ.

Не все были уверены, что Софья доберется до следующих игр. Спортивная жизнь непредсказуема: победившая в Рио Егорян в октябре 2020 года сообщила, что приостанавливает карьеру, чтобы стать мамой. Великая же к играм в Токио подходила в качестве весьма и весьма возрастной спортсменки — 36 лет. Нельзя забывать и о том, что ОИ-2020 пришлось перенести ровно на год из-за пандемии коронавируса, что тоже играло против нашей легендарной саблистки. Однако Софья не смогла бы стать восьмикратной чемпионкой мира, если бы не была профессионалом высочайшего уровня. И в Японию Великая приехала в блистательной форме, чтобы спеть свою лебединую песню и добиться первого индивидуального золота ОИ.

До финала все шло как по маслу: российская ветеран убирала всех соперниц со своего пути, четко превосходя их во всех компонентах. Но в решающей схватке Великую поджидала одна из самых талантливых саблисток мира — 24-летняя София Позднякова. Молодая спортсменка уже побеждала свою старшую коллегу на официальных соревнованиях, имеет идеальный возраст для больших побед и вдобавок имеет фантастические спортивные корни: ее отец Станислав — четырехкратный олимпийский чемпион и сейчас возглавляет Олимпийский комитет России.

Тем не менее Великую рано было списывать со счетов, в ее пользу говорил огромный опыт и фантастическая мотивированность. До определенной отметки поединок действительно был равным, но постепенно Позднякова начала перехватывать инициативу и отрываться от соперницы. Ветеран сражалась как могла, но так и не сумела избежать поражения со счетом 11:15. Великая нашла в себе силы искренне поздравить соперницу, хотя снова осталась с серебром. Позднякова же добилась потрясающего успеха, выступив безукоризненно, но ее коллегу все-таки немного жаль. С другой стороны, 36-летняя саблистка уже намекнула, что попробует попасть на следующие игры. Будем надеяться, что красивая история все-таки будет «закольцована» индивидуальным золотом Великой. Она заслужила его как никто.