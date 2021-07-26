Политолог заявил об угрозе целостности РФ из-за оттока русских с Северного Кавказа

Отток русского населения с Северного Кавказа представляет серьезную опасность для суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Об этом в интервью ФАН заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Политолог в эксклюзивном интервью прокомментировал выход своей новой книги «Кавказ без русских: удар с Юга», где рассматривается одна из главных проблем современности, которую создает, в том числе, деятельность так называемых западных партнеров.

«Хватит кормить Кавказ!» — это идеологическая формула страшной разрушительной силы, созданная за океаном далеко не вчера, а еще в советский период», — отметил Коровин, добавив, что работа Запада в данном направлении продолжается.

По мнению эксперта, все это требовало и продолжает требовать системного, симметричного ответа. В частности, таким ответом со стороны России могли бы стать, например, призывы «Хватит кормить Канзас!», «Хватит кормить Аляску!» или «Хватит кормить Калифорнию!».

«С любой такой формулой нужно работать. Надо работать над ее реализацией на идеологическом, информационном и социально-политическом уровнях, — убежден собеседник ФАН. — И если Запад над своей формулой работает, формулируя идеологемы, создавая сети и скупая «агентуру», которая с энтузиазмом продвигает ее, по дурости бесплатно или цинично за деньги, то мы над встречными формулами не работаем».

При этом Россия не наносит ответного и, в данном случае, сдерживающего сетевого контрудара, без которого все акты агрессии против целостности нашего государства так и остаются безнаказанными, отмечает политолог. И это еще больше развязывает руки нашим геополитическим оппонентам.

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Одновременно с этим жителям Северного Кавказа продолжает навязываться идея о том, что его республики, мол, вполне могут обойтись без русских, считает Коровин. Эта идея уже стоила местным народам тысяч закрывшихся предприятий и учреждений, обернулась падением уровня образования и общего благосостояния. А до этого — спровоцировала геноцид русского населения, напоминает собеседник ФАН.

«Начавшееся с прямого геноцида русских в начале 1990-х ползучее изгнание тех, кто содействовал развитию региона в течение двух последних столетий, продолжается и сейчас», — свидетельствует политолог.

Дополнительным фактором усугубления ситуации с вытеснением русских является крайне слабое, да фактически ничтожное освещение данной проблемы, уверен Коровин.

«Само собой, местные власти никоим образом не заинтересованы в оглашении подобных фактов, — сетует директор ЦГЭ. — Именно от них исходит давление на местные СМИ, которые такую информацию получают, но не распространяют».

Между тем, различные так называемые «правозащитные организации» уже не первый год игнорируют данную тему, считает собеседник ФАН.

«Что касается профессиональных «правозащитных» неправительственных организаций, действующих на Северном Кавказе, то они этой проблемой не занимаются принципиально, — заявил он. — Достаточно ознакомиться с годовыми отчетами на сайтах признанных иноагентами «правозащитных» структур, чтобы видеть явный элемент идеологической ангажированности авторов этих отчетов и сборщиков соответствующей информации».

Федеральное агентство новостей /

Коровин обратил внимание на то, что в исследованиях «правозащитников» главный акцент делается на нарушение прав только титульных этносов северокавказских республик. Источником же нарушений, прямо или косвенно, всегда выставляется федеральный центр в лице своих представителей на местах, главным образом силовые структуры и их сотрудники.

«Чем обернется в итоге большой русский исход с Кавказа и каковы грядущие последствия этой социальной катастрофы, нам всем еще предстоит увидеть своими глазами, — заявил политолог. — Как бы ни разворачивались дальнейшие события, они не оставят равнодушными и безучастными к происходящему тех, кому небезразлична судьба Кавказа, от чего зависит судьба и будущее России».

Напомним, что на данный момент этнический состав северокавказских регионов, по сравнению с советской эпохой, значительно изменился. Этому в огромной степени способствовали трагические события 1990-х годов.

Ранее Валерий Коровин посоветовал государствам Европы оставить в покое Украину.