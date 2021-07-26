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Глава ФЗНЦ заявил об угрозе дестабилизации Туниса из-за вмешательства США
Политика
Глава ФЗНЦ заявил об угрозе дестабилизации Туниса из-за вмешательства США
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 26 июля. Вмешательство США в политический кризис в Тунисе приведет лишь к дестабилизации страны, уверен президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

На фоне ухудшения эпидемической и социально-экономической обстановки в Тунисе по всей стране проходят многочисленные манифестации с требованием роспуска парламента и смены политического режима. Радиостанция Shems FM передает, что в столице республики выступления переросли в массовые беспорядки, власти увеличили присутствие силовиков около здания парламента.

Социолог Максим Шугалей в беседе с «ПолитРоссией» отметил, что волнения в Тунисе имеют большое значения для региона, поскольку именно с этой страны в конце 2010 года началась «арабская весна», которая на долгое время погрузила многие страны Ближнего Востока в хаос. Поэтому существует угроза вмешательства США в тунисский кризис, и активность Вашингтона может привести к дестабилизации страны.

«Этот регион, особенно Северная Африка, находится под постоянным влиянием политических игр США. И из-за этого и происходят вот такие вещи. Потому что американцы занимают то одну, то другую сторону. Мы видим это на примере вывода войск из Афганистана. Это самая длительная военная операция, которая ничем не увенчалась, кроме полного бардака там. Думаю, похожий сценарий они бы хотели реализовать и в Тунисе», — заявил глава ФЗНЦ.

Ранее сообщалось, что Тунис продлил введенный в 2015 году режим ЧП еще на шесть месяцев. Впервые его ввели в ноябре 2015 года.

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сша тунис шугалей
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