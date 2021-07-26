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Саблистка София Позднякова выиграла золото на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:09
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Спорт
Саблистка София Позднякова выиграла золото на Олимпиаде в Токио
TACC  /  Шарифулин Валерий

Токио, 26 июля. Российская саблистка София Позднякова принесла в копилку команды РФ еще одну золотую медаль. В финале она одолела другую российскую спортсменку Софью Великую.

Поединок между фехтовальщицами завершился со счетом 15:11 по итогам двух периодов. Таким образом, дочь главы Олимпийского комитета России Позднякова принесла в копилку национальной команды вторую золотую медаль, а знаменосец Великая — пятую серебряную. Всего у российской сборной десять медалей на ОИ-2020.

Первую золотую медаль своей команде принесла стрелок Виталина Бацарашкина во второй день Игр. Спортсменка завоевала первое место в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, установив новый рекорд.

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Все новости / Спорт / Саблистка София Позднякова выиграла золото на Олимпиаде в Токио
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