Саблистка София Позднякова выиграла золото на Олимпиаде в Токио

Токио, 26 июля. Российская саблистка София Позднякова принесла в копилку команды РФ еще одну золотую медаль. В финале она одолела другую российскую спортсменку Софью Великую.

Поединок между фехтовальщицами завершился со счетом 15:11 по итогам двух периодов. Таким образом, дочь главы Олимпийского комитета России Позднякова принесла в копилку национальной команды вторую золотую медаль, а знаменосец Великая — пятую серебряную. Всего у российской сборной десять медалей на ОИ-2020.

Первую золотую медаль своей команде принесла стрелок Виталина Бацарашкина во второй день Игр. Спортсменка завоевала первое место в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, установив новый рекорд.