Граждане Израиля возмутились выбором нового посла страны в ОАЭ

Тель-Авив, 26 июля. Глава МИД Израиля Яир Лапид назначил Амира Хайека на должность посла в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Данный чиновник является приближенным Лапида, при этом никогда не работавшим в дипломатии.

Предшественником Хайека, исполнявшим обязанности израильского посла в Эмиратах, был Эйтан Наэ. В Израиле он считается опытным кадровым дипломатом, который на протяжении полугода готовил открытие посольства в арабской стране и ожидал назначения на посольскую должность. О решении Лапида ему объявили за десять минут до официальной публикации сообщения.

Данное кадровое решение вызвало вопросы у обывателей. Израильтяне развернули дискуссию в соцсети Twitter: рядовые граждане выражают недоумение тем фактом, что в ситуации, казалось бы, очевидного выбора Лапид отдал предпочтение не опытному и компетентному специалисту, а своему политическому союзнику. Из этого следует вывод, что новый глава МИД отталкивается от собственных интересов, но не от интересов Израиля.

Хайек — президент израильской гостиничной ассоциации, также занимал должности управляющего директора Ассоциации производителей и главы министерства промышленности, торговли и занятости. Он неоднократно демонстрировал поддержку Лапида и созданной им партии «Еш Атид», а также критиковал предыдущее правительство во главе с Биньямином Нетаньяху.

Israel appoints Amir Hayek as its first ambassador to the UAE https://t.co/oHR3eNa6TY

В октябре 2020 года он негативно высказался в отношении крупной оружейной сделки между США и ОАЭ стоимостью 23 миллиарда долларов.

Кроме того, новоиспеченный дипломат поддержал нынешнего премьер-министра МВД Аелет Шакеду, которая раскритиковала решение предыдущего правительства о допуске израильских туристов в ОАЭ в период эпидемии.

В то же время Наэ окончил кадетские курсы при МИД Израиля, и после работы в Иерусалиме получил назначение в посольство в Анкаре. Далее с 2001 по 2005 годы занимал должность израильского посла в Азербайджане, после чего стал директором внешней политики в штаб-квартире совета национальной безопасности.

С 2013 года работал заместителем посла Израиля в Великобритании, где в 2015 году получил повышение и стал исполняющим обязанности посла. В следующем году был переведен в Турцию на высшую дипломатическую должность, на которой продержался до 2018 года: в мае президент республики Реджеп Тайип Эрдоган разорвал отношения с Израилем из-за столкновений на границе сектора Газа, а Наэ получил статус персоны нон-грата с последующей высылкой из страны.

С января текущего года занимал пост и.о. посла в ОАЭ. Постоянное назначение и получение ранга посла должны были состояться при новом правительстве.

A photo of Israel's first Head of Mission to the UAE, Eitan Na’eh; we wish him luck in his new role (photo courtesy Israel MFA) pic.twitter.com/hC27FMlGJE