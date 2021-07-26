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Писатель Норин объяснил важность графы «национальность» для коренных народов севера

  /   Обновлено: 26 июля 2021 15:07
Общество
Писатель Норин объяснил важность графы «национальность» для коренных народов севера
Global Look Press  /  Ton Koene/ZUMAPRESS.com

Санкт-Петербург, 26 июля. Российский писатель-публицист Евгений Норин прокомментировал идею вернуть в паспорта граждан РФ графу «национальность».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ранее выступил с предложением вновь добавить в паспорта россиян графу «национальность». По словам Норина, такая инициатива позволит лучше представлять динамику изменения численности малых коренных народов в стране.

«У нас есть карелы, перепись каждая фиксирует резкое уменьшение их количества... Хотя бы фиксировать тенденции имеет смысл. Переписи (происходят. — Прим. ФАН) редко, а графа национальность в паспорте будет заводиться каждый день, мы так будем лучше представлять динамику», — объяснил эксперт в ходе прямого эфира, организованного в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Кроме того, Норин выступил за сохранение преференций в случае с народностями Крайнего Севера и Дальнего Востока. По его мнению, такая мера способствует обеспечению защиты их самобытности и уклада.

«Потому что у нас есть народы, которые вымирают <...> Было бы не очень хорошо, чтобы такие народы исчезали тотально», — отметил он.

Писатель также высказался касательно того, что к коренным народам севера себя могут приписывать люди, которые на самом деле принадлежат к другой национальности. Однако такие вопросы решаются в рабочем порядке с использованием специальных реестров. Наряду с этим графа «национальность» в паспорте даст людям возможность узнать себя, кем они являются.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее сообщил, что в Госдуме вопрос возвращения графы в российский паспорт не поднимался. Однако идея может быть полезна для граждан некоторых категорий.

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