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Вассерман заявил, что «озабоченность» ООН не поможет народу Афганистана
Политика
Вассерман заявил, что «озабоченность» ООН не поможет народу Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

Большинство постоянных членов Совбеза ООН не заинтересованы в отправке миротворцев в Афганистан. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Организация Объединенных Наций выразила глубокую озабоченность в связи с ударным ростом смертности в Афганистане — в ближайшее время в стране могут зарегистрировать рекордное число погибших среди мирного населения за десять лет. Согласно заявлению ООН, в этом виновато стремительное наступление боевиков радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), однако при этом около четверти всех жертв лежат на совести правительственных войск. По данным отчета организации, в первой половине 2021 года около 1,6 тысячи мирных жителей Афганистана погибли, более трех тысяч — были ранены. Отмечается, что эти показатели на 47% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Талибы устанавливают тот порядок, который считают исламским, и, соответственно, уничтожают то население захваченных ими регионов, которое он не устраивает, — заметил Вассерман. — А не устраивает он, мягко сказать, очень многих. В то же время и правительственные войска ликвидируют сторонников «Талибана», которые могут оказать организации ощутимую поддержку».

Интеллектуал подчеркнул, что мирное население больше всего страдает именно в гражданских войнах.

Вассерман заявил, что «озабоченность» ООН не поможет народу Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

«В таких видах конфликтов простое население практически всегда вынуждено встать на одну из противоборствующих сторон, — заявил эксперт. — Так что и бедствовать ему приходится чаще».

Политолог заметил, что «озабоченность», которую демонстрирует ООН, не повлияет на ситуацию в Афганистане, как не влияла она до этого ни на один из мировых конфликтов.

«Она не работает, поскольку не выливается в какие-либо конкретные действия, — заявил собеседник ФАН. — Все конкретные принудительные меры, согласно Уставу ООН, производит Совет Безопасности, а в нем решения принимаются лишь тогда, когда не возражает ни один постоянный его член. Так что, если сейчас в СБ будет внесено предложение об отправке миротворцев в Афганистан, против этого решения проголосует большинство членов Совета».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий рассказал о совершенном на него покушении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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